Zaostrovanje denarne politike močno znižalo tečaje na evropskih borzah

London/Frankfurt/Pariz, 15. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes občutno znižali. Na dogajanje so vplivale odločitve več centralnih bank na čelu z ECB, da dodatno zaostrijo denarno politiko. ECB je pri tem napovedala precejšnje dodatne dvige obrestnih mer in začetek zmanjševanja portfelja odkupljenih obveznic. Nafta se ceni, evro glede na dolar izgublja.