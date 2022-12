Nov nogometni obraz v Olimpiji

Ljubljana, 15. decembra - Devetnajstletni nogometaš iz BiH Admir Bristrić je novi igralec Olimpije. Napadalec reprezentance BiH do 21 let je z najboljšo ekipo v prvem delu Prve lige Telemach podpisal triinpolletno pogodbo, pred prihodom v slovensko prestolnico pa je igral za hrvaško Rijeko, so zapisali na spletni strani ljubljanskega kluba.