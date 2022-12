Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 12.)

Ljubljana, 15. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je podjetje Cargo-partner odprlo dodatne skladiščne prostore na Brniku. Poročale so tudi o zagrebškem županu Tomislavu Tomaševiću, ki je v Ljubljani obiskal župana Zorana Jankovića in z njim izmenjal izkušnje s področja zbiranja in odvoza odpadkov.