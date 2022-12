V Ljubljani mogoče drsati na več lokacijah

Ljubljana, 17. decembra - V Ljubljani je trenutno mogoče drsati na več lokacijah. Drsališče so prvič postavili v Živalskem vrtu Ljubljana, drsati pa je možno tudi ob nakupovalnem središču Supernova Ljubljana Rudnik in na strehi nakupovalnega središča Aleja v Šiški. Tradicionalno pa je mogoče drsati tudi v Hali Tivoli in dvorani Zalog.