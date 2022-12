Janković gostil zagrebškega župana Tomaševića

Ljubljana, 15. decembra - Ljubljanski župan Zoran Janković je danes na uradnem in delovnem obisku gostil župana Zagreba Tomislava Tomaševića. Med drugim mu je predstavil delovanje Javnega holdinga Ljubljana in Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana ter sistem podzemnih zbiralnic odpadkov na Kongresnem trgu, so zapisali v sporočilu za javnost.