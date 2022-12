EU z dogovorom o prednostnih nalogah za leti 2023 in 2024

Bruselj, 15. decembra - Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in češki premier Petr Fiala v imenu Sveta EU so danes podpisali skupno izjavo o prednostnih nalogah EU za leti 2023 in 2024. Te so nadaljnja podpora Ukrajini, reševanje podnebne in energetske krize, ter prizadevanje za zeleni in digitalni prehod.