Ministrica Vrečko podpisala pogodbi o sofinanciranju obnov gradov v občinah Ormož in Črnomelj

Ljubljana, 15. decembra - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je z županoma občin Ormož in Črnomelj, Danijelom Vrbnjakom in Andrejem Kavškom, podpisala pogodbi o sofinanciranju projektov za obnovo gradov v skupni vrednosti 2,3 milijona evrov. Projekta bosta sofinancirana iz evropskih sredstev za izvajanje nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.