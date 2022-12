Slovenska policija bo še naprej sodelovala v misiji EUAM Ukrajina

Ljubljana, 15. decembra - Vlada je sprejela sklep o nadaljevanju sodelovanja slovenske policije v mednarodni civilni misiji EU v Ukrajini (EUAM Ukrajina) z do pet pripadniki, so danes sporočili z notranjega ministrstva. Cilj misije je vzpostaviti civilni varnostni sektor v Ukrajini, ki bo učinkovit, odgovoren in bo užival zaupanje javnosti.