Vlada izdala uredbo o podelitvi koncesij v zobozdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 15. decembra - Vlada je izdala uredbo o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti. Podeljevanje omenjenih koncesij je potrebno zaradi kroničnega pomanjkanja navedenih specialističnih zdravstvenih dejavnosti, so zapisali v obrazložitvi.