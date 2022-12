Slovenija namerava skleniti operativni načrt z EUAA

Ljubljana, 15. decembra - Slovenija namerava z Agencijo Evropske unije za azil (EUAA) skleniti operativni načrt za zagotovitev tehnične in operativne podpore na področju azila, sprejema in začasne zaščite. Načrt bo začel veljati z dnem podpisa, pri čemer je vlada za podpis pooblastila ministrico, pristojno za notranje zadeve. Podpora EUAA bo trajala do 30. junija 2023.