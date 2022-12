Načelnik poljske policije v bolnišnici po eksploziji ukrajinskega darila

Varšava, 15. decembra - Načelnika poljske policije Jaroslawa Szymczyka so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, potem ko je utrpel lažje poškodbe ob eksploziji darila, ki ga je med nedavnim obiskom v Ukrajini prejel od visokega ukrajinskega predstavnika, so danes sporočili s poljskega notranjega ministrstva. Od ukrajinske strani so zahtevali pojasnila.