Vlada s skupno 14,3 milijona evrov spodbud Gorenju in Miku

Ljubljana, 15. decembra - Vlada je na današnji seji proizvajalcu bele tehnike Gorenje odobrila dobrih 9,4 milijona evrov spodbude za izgradnjo novega objekta za razvojni center ter za nakup in vgradnjo nove opreme in orodij. Mednarodnemu trgovskemu in proizvodnemu podjetju Mik je medtem za projekt razvojnega centra odobrila slabih 4,9 milijona evrov spodbude.