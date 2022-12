Vreme: Oblačno

Ljubljana, 15. decembra - Ponoči bo oblačno, dež bo v prvem delu noči od zahoda zajel vso Slovenijo, le v Gornjesavski dolini bo lahko snežilo. Po nekaterih nižinah bo nastajala poledica. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 6 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno, občasno bo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek zvečer in ponoči bo predvsem v severovzhodni Sloveniji po nižinah in dolinah z negativno temperaturo nevarnost poledice. Poledica bo krajevno možna tudi drugod, razen v jugozahodni Sloveniji.

Obeti: V noči na soboto se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala burja. V soboto sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno s hladnim jutrom. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno ciklonsko območje. Eno od središč je nad jugozahodno Evropo in se z vremensko fronto pomika proti Alpam in Italiji. Pred njim z jugozahodnikom doteka k nam vse bolj vlažen in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo deževalo, predvsem v krajih severno od nas bo možna poledica. V petek bo oblačno s padavinami, ob severnem Jadranu bodo možne nevihte. V Alpah bo snežilo.