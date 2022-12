Ljubljanska borza: Indeks pridobil četrtino odstotka

Ljubljana, 15. decembra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP pridobil četrtino odstotka. Posredniki so opravili za 2,45 milijona evrov poslov, daleč največ z delnicami Krke. Njihov tečaj je zrasel za 0,65 odstotka. Navzgor so šle še delnice Cinkarne, NLB in Zavarovalnice Triglav, navzdol pa Telekoma, ki je v sredo zvečer objavil napovedi za leto 2023, in Save Re.