Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 15. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja spustili pod izhodišča. Vlagatelje so po navedbah analitikov v slabo voljo spravili novembrski podatki o prodaji na drobno v ZDA, ki so bili slabši od pričakovanj. Še vedno premlevajo tudi sredin dvig ključne obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.