V CD belgijski kolektiv Needcompany s predstavo Vse dobro

Ljubljana, 16. decembra - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bodo drevi gostili belgijski kolektiv Needcompany, ki bo uprizoril gledališko-plesno predstavo Jana Lauwersa in skupine Needcompany z naslovom Vse dobro. Igra o izgubi in upanju pripoveduje zgodbo, ko Evropa žrtvuje svoje vrednote ter številni podlegajo sovraštvu in nerazumevanju.