Novomeški mestni svetniki so se sestali na ustanovni seji

Novo mesto, 15. decembra - Novoizvoljeni novomeški mestni svetniki so se danes sestali na ustanovni seji. Potrdili so mandate vsem 30 mestnim svetnikom in sprejeli ugotovitveni sklep o izvolitvi Gregorja Macedonija za župana. Ta je v nagovoru mestnemu svetu poudaril, da ponovno izvolitev jemlje kot veliko odgovornost, pri tem pa računa tudi na podporo mestnih svetnikov.