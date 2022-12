Zdravniška zbornica kritična do predloga o dodatnih obremenitvah družinskih zdravnikov

Ljubljana, 15. decembra - Edine rešitve, ki bodo vsem državljanom omogočile dostop do zdravnikov, so razbremenitev zdravnikov nezdravniških nalog, učinkovito vodenje javnih ustanov in zagotavljanje konkurenčnih pogojev, poudarjajo v zdravniški zbornici. Ob tem so kritični do predloga o dodatnih obremenitvah družinskih zdravnikov, ki ostajajo v zdravstvenih domovih.