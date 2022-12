Koper, 15. decembra - Koprski policisti so v sredo ob 23.20 na Mostičju ustavili kombi ljubljanske registracije, ki ga je vozil državljan Srbije. V vozilu je bilo še 15 državljanov Iraka, ki so mejo prestopili nezakonito. Postopki še potekajo, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.