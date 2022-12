Policisti v enotedenski preventivni akciji ustavili 311 alkoholiziranih voznikov

Ljubljana, 15. decembra - Policisti so v enotedenski preventivni akciji za večjo varnost v cestnem prometu ustavili 311 alkoholiziranih voznikov, skupno pa so odredili 10.850 alkotestov. Dvanajst voznikov je preizkus alkoholiziranosti odklonilo, 15 so jih policisti pridržali, v 96 primerih pa so odstopili od pridržanja. Začasno so odvzeli tudi 292 vozniških dovoljenj.