Boris Becker spet na prostosti

London, 15. decembra - Britanske oblasti so nekdanjega nemškega teniškega zvezdnika Borisa Beckerja aprila v Londonu obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. A zdaj je 55-letnik po nekaj več kot sedmih mesecih prestajanja zaporne kazni na prostosti še pred božičem in čaka na deportacijo.