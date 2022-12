V Generali galeriji Lozarjeve izmišljene skulpture in nežne krajine

Ljubljana, 15. decembra - V Generali galeriji je do 24. marca prihodnje leto na ogled razstava akademskega slikarja Roberta Lozarja z naslovom Prostori, zgodbe. Postavitev ponazarja slikarjevo aktualno ustvarjanje od leta 2018 do danes z motivi slike v sliki. V iluziji prostora, ki ga raziskuje, je moč srečati živopisne izmišljene slikarske skulpture in nežne krajine.