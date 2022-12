V Mirnu dokončali gradnjo kanalizacijskega omrežja

Miren, 15. decembra - Na Mirenskem so manj kot leto dni po podpisu pogodbe dokončali gradbena dela za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so se začela februarja. Na sistem je priključenih več kot 99 odstotkov vseh potencialnih uporabnikov, zato bo občina Miren - Kostanjevica lahko zaprosila za novo sofinanciranje pri gradnji manjših kanalizacijskih omrežij.