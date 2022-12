Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 15. decembra - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Predvsem so nevarne klože, večinoma bolj na zahodnih in južnih straneh grebenov in sedel, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Tam se lahko že ob majhni obremenitvi snežne odeje sproži snežni plaz. Na spihanih mestih je ponekod poledenelo. Nižje je zaradi majhne količine snega ter vmesnih otoplitev in ohladitev snežna odeja bolj stabilna. V naslednjih dneh se bodo plazovne razmere v gorah poslabšale.

Sneg je v visokogorju večinoma suh in mehak, ponekod pa skorjast zaradi vpliva vetra. Zaradi otoplitve postaja v sredogorju sneg bolj južen, višje je zračna vlaga še prenizka. Veliko je zametov in opasti, spihana mesta so ponekod poledenela.

Vreme se hitro spreminja. Danes se bo pooblačilo tudi v visokogorju. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine in se zvečer hitro širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo dvigala, na območju Alp bo večinoma na nadmorski višini okoli 1700 metrov, v nekaterih zaprtih dolinah pa bo sprva snežilo precej nižje. Južneje bo deževalo tudi do okoli 1900 ali celo 2000 metrov nadmorske višine.

V petek bodo padavine prehodno oslabele in predvsem na severovzhodu tudi ponehale. Čez dan bodo spet pogostejše, a se bodo pojavljale bolj v pasovih od jugozahoda proti jugovzhodu. Več jih bo v zahodni in jugozahodni Sloveniji. V noči na soboto se bo hladilo, meja sneženja se bo v drugem delu noči marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Padavine bodo do poldneva povsod ponehale. Izrazito se bo ohladilo, zapihal bo veter severnih smeri. V soboto zjutraj bo temperatura na 1500 metrih okoli -5, na 2500 metrih pa okoli -9 stopinj Celzija. Od nedelje dalje bo nekaj dni suhega vremena. Že v nedeljo bo v višinah dotekal toplejši zrak in do nedelje zvečer ali do ponedeljka zjutraj se bo na 1500 metrih že ogrelo do ničle, a bo zrak suh. Krepil se bo temperaturni obrat.

V noči na petek in v petek čez dan se bo pod mejo sneženja snežna odeja razmočila, zato se bodo lahko s strmih pobočij prožili plazovi mokrega snega, predvsem na travnatih pobočjih tudi talni. V visokogorju bo predvidoma zapadlo od 10 do okoli 40 centimetrov snega, največ v Julijskih Alpah, najmanj pa v vzhodnih Karavankah. Jugozahodnik bo prenašal sneg v zamete. Povečala se bo možnost spontanega plazenja novega snega s strmih pobočij, nastale bodo številne nove klože. Na Pohorju bo večinoma deževalo.

V noči na soboto in v soboto dopoldne se bo meja sneženja hitro spuščala. Količina padavin bo nekoliko manjša kot v petek. V visokogorju bo snežilo na mehko in rahlo podlago, nižje na mokro, zato se bo sneg tam bolje sprijemal. Zapadlo bo od 10 do 30 centimetrov snega, predvsem odvisno od nadmorske višine, nekoliko manj spet v vzhodnem delu gora. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo delal nove zamete. V nadmorskih višinah, kjer bo v petek deževalo, novi sneg ne bo kaj dosti poslabšal plazovnih razmer, saj ga bo premalo, pa tudi vez med podlago in novim snegom bo razmeroma dobra. Višje bo novi sneg še nekoliko povečal možnost plazenja, območja napihanega snega bodo nastala tudi na južnih in zahodnih pobočjih. V nedeljo bo hladno vreme, zato se plazovne razmere ne bodo kaj dosti spremenile.