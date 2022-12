Vodnikova ostaja podpredsednica AmChams in Europe

Ljubljana, 15. decembra - Generalna direktorica Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija) Ajša Vodnik je bila znova izvoljena za podpredsednico krovne organizacije AmChams in Europe. Slovenija bo leta 2023 obdržala sedež in ostala središče organizacije, ki predstavlja 46 ameriških gospodarskih zbornic iz 44 evropskih in vzhodnoazijskih držav.