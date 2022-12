Ljubljanska borza: Indeks nad gladino

Ljubljana, 15. decembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne najbolj povpraševali po delnicah Krke in NLB. Tečaj Krke se je dvignil za 0,43 odstotka, navzgor gredo še delnice Cinkarne in Triglava. Medtem delnice Save Re in Telekoma, ki je v sredo zvečer objavil napovedi za leto 2023, drsijo navzdol. Indeks SBI TOP pridobiva 0,15 odstotka.