Slovenski pesmomat v Trstu na prvem gostovanju v tujini

Trst, 19. decembra - Slovenski pesmomat, kjer je mogoče za evro brati in poslušati pesmi, bo danes prvič na svojem gostovanju v tujini, v zamejskem Trstu. Poetični mašini, kot so pesmomat poimenovali ustvarjalci, bo na gostovanju v Tržaškem knjižnem središču družbo delal koprski umetniški kolektiv Pero Srce, so sporočili iz Društva slovenskih pisateljev.

Pero Srce je karnevalski lik, za katerega se je ustanoviteljem kolektiva Iti Weber, Martinu Mikoliču in Vidu Karlovšku ideja porodila med sestavljanjem lego kock. Tako s sestavljanjem kock kot s pisanjem poezije in ustvarjanjem karnevalskega lika Pera Srca kreirajo vzporedni svet. Domišljiji puščajo prosto pot, pot do višjih idej. Obenem prihaja do povezovanja ljudi in idej.

O ideji karnevalskega lika je nekaj več povedal eden tistih, ki o Peru Srcu največ vedo - ustanovni član kolektiva Mikolič.

"Naša ideja je, da bi poezijo prinesli na ulico med nič hudega sluteče mimoidoče. Zato smo začeli s koncipiranjem lika, ki ni tradicionalen pesnik, ki bi nastopal le po literarnih večerih in uradnih srečanjih, ampak je karnevalski pesnik, ki hodi po ulicah in bere svojo poezijo. Je dionizičen lik," je povedal Mikolič, ki se mu zdi sodelovanje s pesmomatom koristno, saj želijo poezijo pošiljati v svet na različne načine - z govorjenjem, performiranjem, z računalniškim glasom, tiskanjem na papir.

Na slovenskem pesmomatu, ki sicer stoji na vrtu DSP, je na voljo približno 200 pesmi več kot 50 slovenskih pesnic in pesnikov, seznam pa se dopolnjuje. Ponuja tako poezijo za odrasle kot otroško poezijo.

Pesniško mašino so idejno zasnovali Igor Divjak, sicer urednik portala Društva slovenskih pisateljev Vrabec Anarhist, pisateljica in antropologinja Luna J. Šribar, Katja Petrin Dornik, ki se podpisuje kot kreativna direktorica in arhitektka ter slikarka Mojca Fo, ki je poskrbela za zunanjost avtomata. Ta je zaživel v delavnici mojstra Josa - Jožeta Zajca.

Za delovanje pesmomata so poskrbeli na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Srce pesmomata je sprogramiral študent Luka Galjot pod mentorstvom profesorjev Boruta Batagelja in Franca Soline. Pesmomat omogoča tudi, da si uporabnik izbrano pesem prek QR kode prenese na mobilni telefon.