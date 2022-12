Regragui: Naj nam Maročani oprostijo, želeli smo si finale

Doha, 15. decembra - Maroko ne bo postal prva afriška in arabska reprezentanca v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Maroški niz na prvenstvu v Katarju so prekinili nekdanji kolonizatorji Maroka Francozi, ki so z 2:0 atlaške leve poslali v boj za bron proti Hrvaški. Maroški selektor Walid Regragui je po polfinalnem porazu Maročane prosil, naj jim oprostijo.