Vreme: Pretežno oblačno

Po nekaterih nižinah bo na začetku padavin nastajala poledica. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. V petek bo oblačno, občasno bo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 6 do 9, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek zvečer in ponoči bo predvsem v severovzhodni Sloveniji po nižinah in dolinah z negativno temperaturo nevarnost poledice. Poledica bo krajevno možna tudi drugod, razen v jugozahodni Sloveniji.

Obeti: V noči na soboto se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala burja. V soboto sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno s hladnim jutrom. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno ciklonsko območje. Eno od središč je nad jugozahodno Evropo in se z vremensko fronto pomika proti Alpam in Italiji. Pred njim z jugozahodnikom doteka k nam vse bolj vlažen in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne delno jasno z meglo in nizko oblačnostjo po nižinah. Popoldne se bo od zahoda pooblačilo, proti večeru bo v sosednjih krajih Italije ter v Istri in Hrvaškem primorju pričelo deževati. V petek bo oblačno s padavinami, ob severnem Jadranu bodo možne nevihte. V Alpah bo snežilo.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev postopno krepila, popoldne in zvečer bo vpliv vremena na počutje obremenilen. Spanje v noči na petek bo moteno. V petek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.