Roparji na delu v Ljubljani, Kamniku in Šoštanju

Ljubljana/Kamnik, 15. decembra - V Kamniku je neznanec v sredo zjutraj s pištolo v roki vstopil v nakupovalni center in od prodajalke zahteval gotovino. Zvečer je zamaskiran moški oropal tudi bencinski servis v Šoštanju. V ljubljanskem parku Tivoli pa je neznanec moškemu iz rok iztrgal prenosni računalnik ter pobegnil, so sporočili iz policijskih uprav Ljubljana in Celje.