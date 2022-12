Hrastniška občina z gradnjo infrastrukture do zmanjšanja emisij v vodi

Hrastnik, 17. decembra - V Hrastniku so dela na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save v polnem teku. Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vodi z gradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in s tem izpolnjevanje zahtev direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, so sporočili iz hrastniške občine.