WHO upa na konec pandemije covida-19 v letu 2023

Ženeva, 14. decembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je optimistična, da bo izredne razmere v zdravstvu po svetu zaradi pandemije covida-19 mogoče odpraviti leta 2023. Upamo, da bomo prihodnje leto lahko rekli: "To ni več pandemija," je danes v Ženevi dejal direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.