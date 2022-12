Ob sklepu Koroščevega leta izšel zbornik o političnem veljaku

Sveti Jurij ob Ščavnici, 14. decembra - Ob sklepu Koroščevega leta sta Zgodovinsko društvo Maribor in Univerza v Mariboru izdala in danes predstavila posebno številko Časopisa za zgodovino in narodopisje. Ta je v celoti posvečen rojaku iz Biserjan, ki se je v zgodovino zapisal zlasti kot slovenski politik v ključnem obdobju razpada Avstroogrske in slovenskih teženj po samostojni državi.