Sofinanciranje enot za zaščito, reševanje in pomoč v letu 2023 znaša 12,3 milijona evrov

Ig, 14. decembra - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes s službami ter drugimi operativnimi sestavi društev ter nevladnih organizacij podpisala anekse k pogodbam o sofinanciranju dejavnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči. Sofinanciranje enot oz. sil za zaščito, reševanje in pomoč za leto 2023 znaša dobrih 12,3 milijona evrov.