Adamu Sandlerju ugledna nagrada Marka Twaina za humor

Washington, 15. decembra - Ameriški komik in igralec Adam Sandler je letošnji dobitnik nagrade Marka Twaina za humor, je nedavno sporočil Center za uprizoritvene umetnosti Johna F. Kennedyja. Sandler je ustvaril like, ki spodbudijo smeh do solz ali jok, je izbiro utemeljila predsednica Kennedyjevega centra Deborah Rutter.