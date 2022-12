Ob prelomu leta: Slovenski športniki v Pekingu poskrbeli za novo žlahtno bero medalj

pripravil Aljoša Žvirc

Peking, 27. decembra - Zimske olimpijske igre v Pekingu so bile za slovenske športnike najbolj uspešne kar se tiče žlahtnosti osvojenih kolajn. Hkrati pa so bile to v širšem pogledu tudi zelo neobičajne igre z vsemi omejitvami za preprečevanje širjenja novega koronavirusa ter s številnimi obstranskimi vprašanji o človekovih pravicah, trajnosti in še čem.