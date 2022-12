Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 14. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad gladino. Vlagatelji so po navedbah analitikov predvidno optimistični v pričakovanju odločitve Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) glede zvišanja ključne obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.