Skupščina ZZZS potrdila finančni načrt za prihodnje leto

Ljubljana, 14. decembra - Skupščina ZZZS je sprejela finančni načrt za 2023, soglasje h kateremu mora do konca leta podati še vlada. Vodstvo zavoda je ob tem opozorilo na negotove in nenehno spreminjajoče se okoliščine, v katerih je načrtovanje poslovanja izjemno zahtevno. Na številne pomisleke članov skupščine pa sta danes odgovarjala ministra za finance in zdravje.