Vreme: Pretežno oblačno

V četrtek bo na Primorskem pretežno oblačno. Drugod bo sprva pretežno jasno, po nižinah bo precej megle in nizke oblačnosti. Čez dan se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo proti večeru začelo deževati. Po nekaterih nižinah na začetku padavin ni izključena poledica. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo, le v Gornjesavski dolini bo lahko snežilo.

V petek bo oblačno. Padavine bodo zjutraj prehodno oslabele, čez dan pa se bodo znova pogosteje pojavljale. V noči na soboto se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala burja.

V soboto dopoldne bodo padavine ponehale, popoldne se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka z več središči. Sredozemski ciklon z vremensko fronto se iznad zahodnega Sredozemlja pomika nad srednjo in južno Italijo ter južni Jadran in večinoma ne bo vplival na vreme pri nas. V višinah k nam od zahoda doteka toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Le ob Jadranu bo ostalo pretežno oblačno.

V četrtek bo dopoldne deloma jasno z meglo in nizko oblačnostjo po nižinah. Popoldne se bo od zahoda oblačilo, proti večeru bo v sosednjih krajih Italije ter v Istri in Hrvaškem primorju pričelo deževati.