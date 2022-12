Francosko tožilstvo preiskalo prostore Macronove stranke in podjetja McKinsey

Pariz, 14. decembra - Francosko tožilstvo je danes sporočilo, da so v okviru preiskave v zvezi s financiranjem volilne kampanje predsednika države Emmanuela Macrona v letih 2017 in 2022 preiskali prostore njegove stranke in ameriškega svetovalnega podjetja McKinsey. Preiskava se vrti okoli vprašanja, ali se je Macron nezakonito okoristil s storitvami podjetja.