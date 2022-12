Svetina s predstavniki nevladnih organizacij o skrbi za pravice otrok

Ljubljana, 14. decembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Jože Ruparčič sta se danes srečala s predstavniki nevladnih organizacij, ki skrbijo za uresničevanje pravic otrok. Kot nedopustno so ocenili, da ni sistemsko poskrbljeno za dostop do specialistične obravnave otrok, na primer pri pedopsihiatrih, ki jih kronično primanjkuje.