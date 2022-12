HSBC ne bo več financirala črpanja nafte in plina

London, 18. decembra - Banka HSBC s sedežem v Londonu je ta teden sporočila, da ne bo več financirala novih projektov za črpanje nafte in plina. Kot so poudarili, so zavezani podpori zelenemu prehodu. Okoljevarstveniki so odločitev že pozdravili, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.