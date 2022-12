Mladi slovenski hokejisti se selijo v nižji kakovostni razred

Ljubljana, 17. decembra - Mlada slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je danes končala nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) v norveškem Askerju. Slovenija je v konkurenci Norveške, Danske, Francije, Kazahstana in Madžarske končala na šestem, zadnjem mestu in tako za naslednjo sezono izpadla v nižji kakovostni razred, SP divizije I (skupina B).