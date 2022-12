V galeriji Škuc slikar Simon Kocjančič z upodobitvami stanovanj

Ljubljana, 15. decembra - V galeriji Škuc bodo drevi odprli razstavo Simona Kocjančiča Hide and Seek. Tokrat se umetnik predstavlja v drugačnem mediju, kot ga sicer uporablja. Njegove slike se znajdejo v dialogu in sopostavitvi s fotografijami utrinkov iz različnih stanovanj, kopici podob, naklonjenih vsakdanjemu, bizarnemu in presenetljivemu, piše v opisu razstave.