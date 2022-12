V Kopru bosta Softićeva in Starman še naprej podžupana

Koper, 14. decembra - Župan Aleš Bržan je v torek za podžupana mestne občine Koper imenoval občinska svetnika iz vrst Liste Aleša Bržana Janeza Starmana in Jasno Softić, ki sta to vlogo opravljala že do zdaj. Tretjega podžupana bo imenoval po ustanovni seji sveta Samoupravne skupnosti italijanske skupnosti Koper, s sporočili z občine.