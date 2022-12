Sij Acroni praznuje 30 let intenzivnih investicij in razvoja

Jesenice, 14. decembra - Družba Sij Acroni obeležuje 30-letnico obstoja. Zadnjih 30 let, v katerih družba deluje pod imenom Acroni, so zaznamovale številne naložbe in silovit razvoj. To je družbi utrlo pot med najvidnejše proizvajalce nerjavne pločevine v svetovnem merilu, so danes sporočili iz podjetja.