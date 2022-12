Kreslin s tradicionalnimi decembrskimi koncerti v CD

Ljubljana, 15. decembra - Vlado Kreslin bo tudi letošnji december popestril s koncerti v Cankarjevem domu, kamor občinstvo vabi že od leta 1992. Na kreslinovanje, kot je poimenoval nastope s svojima zasedbama Mali bogovi in Beltinška banda, je tokrat povabil še mojstra gipsy swinga Tea Collorija in njegovo skupino Momento Cigano. Koncerti bodo danes, v petek in v soboto.