TUI prihodke v poslovnem letu povečal za skoraj štirikrat

Frankfurt, 14. decembra - Nemški potovalni velikan TUI je v poslovnem letu do vključno septembra ustvaril 409 milijonov evrov dobička pred davki, potem ko je leto prej vknjižil več kot dve milijardi evrov izgube. Kot so poudarili v družbi, se vračajo na ravni pred pandemijo covida-19, kar dokazujejo tudi prihodki, ki so se s 4,73 milijarde evrov povečali na 16,55 milijarde.