Kinodvorane v Supernovi Rudnik brez uporabnega dovoljenja, okoljski inšpektorat še ni opravil nadzora

Ljubljana, 14. decembra - Nove kinodvorane v ljubljanskem nakupovalnem središču Supernova Rudnik, ki so obiskovalcem vrata odprle konec maja, so še vedno brez uporabnega dovoljenja, čeprav je to predpogoj za odprtje objekta. Na inšpektoratu za okolje in prostor, kjer so bili o zadevi seznanjeni iz medijev, so navedli, da nadzora v zvezi s tem še niso opravili.