Ukrajina in Rusija znova izmenjali zapornike

Kijev/Moskva, 14. decembra - Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da so z Rusijo znova izmenjali vojne ujetnike. V okviru izmenjave je bilo vrnjenih 64 pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil in tudi ameriški državljan. Prav tako sta si državi izmenjali posmrtne ostanke štirih oseb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.